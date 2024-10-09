Beşiktaş Kulübü, KİPTAŞ ile iş birliği anlaşması imzaladı

Beşiktaş Kulübü ile KİPTAŞ arasında tesisleşme süreçlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal ve İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt katıldı.

Beşiktaş yönetimi olarak tesisleşmenin önemini göreve geldikleri ilk günden beri dile getirdiklerini aktaran Hasan Arat, “Onursal Başkanımız Süleyman Seba döneminde de tesisleşme en önemli hamle olarak gerçekleşti. Bizler de olanı daha iyiye götürmek için çalışıyoruz. Doğru kaynak yönetimiyle bu ihtiyacı karşılamak ve ek gelir elde etmek istiyoruz. Bugünkü anlaşmayla KİPTAŞ tesisleşme sürecinde Beşiktaş’ın çözüm ortağı ve proje uygulama sürecinde teknik anlamda müşavirliği üstlenecek. Akaretler’deki iki binamızın güçlendirme meselesi var. Fulya Şan Ökten Tesisleri ile ilgili de bir projemiz var. İnşallah kısa zamanda onun da izinlerini almış olacağız. Portföydeki yüklenicilerini bize açacaklar. Teknik müşavirlik ve kontrolörlük yapacaklar. Biz de denetleyici olacağız” ifadelerini kullandı.

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“KARA DUVAR İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN TÜM İŞLERİ YAPTIK"

Tüpraş Stadyumu’nda kale arkası tribüne koltukları kaldırarak ayakta seyirci alma projesi olan ‘Kara Duvar’ başvurusundaki son duruma ilişkin Başkan Arat, “Taraftarımızın isteklerini çok ciddiye alıyoruz. Kara Duvar ile ilgili yapılması gereken tüm işleri yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yazdık. İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarda da bu konu görüşülüyor. Henüz bir ret cevabı yok. Beşiktaş üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Beşiktaş taraftarı yeni sezonda tribünleri dolduruyor. Bunun bu şekilde devam etmesiniz arzuluyoruz. Öğrencilerimizden gelen bilet fiyatlarıyla ilgili serzenişler var. Onu da görüşüyoruz. Ekonomik şekilde içeriye girecek genç nüfusa imkan vereceğiz. Kademe kademe bunu da gerçekleştirmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ'IN GAYRİMENKULLERİ İYİ YÖNETİLEMEMİŞ”

Hasan Arat, kulübün gayrimenkullerinin iyi yönetilemediğini de vurgulayarak, “20 milyonun üzerinde insanın duygularını hissetmesi gereken ve ona göre yol haritası çizmesi gereken yönetim var. Beşiktaş için en doğrusu ne olur onun üzerinde çalışıyoruz. Gayrimenkuller birilerinin elinde kalmış. Bu konularda camianın hislerini ve düşüncelerini iyi analiz etmek lazım. Allah bize sağlık verdiği müddetçe bunu yapmaya devam etme niyetimiz var. Yönetim kurulu çok çalışıyor ve bilgi birikimi çok yüksek. İnşallah sportif başarılar da beraberinde gelir ve arzuladığımız hamleleri birlikte yaparız” cümlelerine yer verdi.

Arat ayrıca, "Konyaspor maçında stadyumumuzda bazı sürprizler olacak" açıklamasında bulundu.