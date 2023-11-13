Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kulübü, İskele Meydanı'nda kartal heykeli açtı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kulübü, İskele Meydanı'nda kartal heykeli açtı

        Beşiktaş Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve siyah-beyazlı kulübün 120. yılı anısına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Beşiktaş İskele Meydanı'na yaptırdığı kartal heykelinin açılışını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş kartal heykelini açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Açılışa, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbolcular Vincent Aboubakar ve Gökhan İnler'in yanı sıra tekerlekli sandalye ile altyapı sporcuları katıldı.

        Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Bülent Çınar'a yaptırılan heykelin açılışında konuşan başkan Çebi, "Beşiktaş'ımızın 120. yılını kutladığımız bu senede, yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımız ile birlikte almış olduğumuz karar neticesinde yenilenen bu meydanda yaklaşık 4 metre yüksekliği ve 6 metre de kanatları olan kartal heykelimizi Beşiktaş'a kazandırmaya karar verdik. Bugün, marşlarımızda, şarkılarımızda da var olduğu gibi yağmurlu bir günde heykelimizin açılışını yapıyoruz. Beşiktaş camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu alanı kullanmamız için bizlere tahsis eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Beşiktaş Belediye Başkanı'na saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

        Heykelin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Çebi, "Her büyük ve tarihi kurumun içerisinde, onu temsil eden sözcükler ve amblemler vardır. Kartal da bizim hikayemiz. Kartalları herkes iyi bilir. Yaşlandıkça yükselip, tekrardan kendini yenileyip yeni baştan başlayabilen özelliğe sahiptir. Amblemimizi simgeleyen bu heykel de camiamıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Habertürk Anasayfa