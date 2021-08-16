Beşiktaş, Michy Batshuayi transferinde sona geldi! NTV Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların Chelsea’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu İstanbul’a geliyor.

Yarın İstanbul’da olması planlanan Belçikalı golcü, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Rizespor maçının ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Batshuayi transferiyle ilgili olarak şunları söylemişti:

"Evet geç kaldık ama bu bizim isteğimiz doğrultusunda olan bir durum değil. Avrupa'dan iyi oyuncu almak, santrfor seçimi yapmak çok zor. Son olarak Batshuayi ile ilgileniyoruz. Oyuncu gündemimizde. Bir aksilik olmazsa, Batshuayi haftaya burada olur diye düşünüyorum. Kadroya 1-2 oyuncu daha katmaya çalışıyoruz. Stoper ve merkez orta sahaya şartlar uygun olursa takviye yapacağız. Yabancı oyuncu almak hiç kolay değil. Ekonomiye uygun oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Avrupa'da liglerin oyuncuları Türkiye'deki rakamları alamazlar. O yüzden bizi tercih etme ihtimalleri var. Umarım 2-3 oyuncu daha alıp, transferi kapatırız."