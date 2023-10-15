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Beşiktaş, milli arada Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürürken Eric Bailly'den kötü haber geldi.

İstanbulspor maçında sakatlanarak çıkan Fildişili futbolcu, daha sonrasında yaptığı paylaşımda sosyal medyada kendisi ile ilgili konuşulanlara yanıt vererek "Sadece uyku açısından kötü bir gece geçirdim. Sosyal medyada gördüklerinize kulak asmayın. Yaşadığım sadece boyun tutulması yazmıştı.

Ancak sakatlığı dün açıklanan Bailly'nin kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ile sağ uyluk arka adalesinde de gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. Tedavisine hemen başlanan tecrübeli ismin Galatasaray derbisinde ise forma giymesi zor görünüyor. REKLAM

SAKATLIK SAYISI 7 OLDU Beşiktaş'ta uzun süre sahalardan uzak kalan Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Mert Günok, Gedson Fernandes, Masuaku'nun da sakatlıklarının bulunduğu açıklanmıştı. Böylece toplam sakat sayısı 7'ye çıktı.

GEDSON ÇALIŞMALARA BAŞLADI Beşiktaş'ta Gedson Fernandes takımla çalışmalara başlarken Galatasaray derbisinde görev alması bekleniyor. Mert Günok ve Salih Uçan'ın tedavisi devam ediyor.

REKLAM MASUAKU MİLLİ TAKIM'DA AMA... Beşiktaş'ın Lugano ile oynadığı Avrupa Ligi maçından sonra sakatlanan Masuaku ise Demokratik Kongo Milli Takımı'nın kampında bulunuyor. Masuaku, Yeni Zelanda ile oynanan hazırlık maçında ise forma giymedi. Galatasaray derbisinde ise sahada olması bekleniyor.

BAILLY'NİN YOKLUĞUNDA 3 İSİM GÖREVE... Beşiktaş'ta Bailly'nin Galatasaray derbisinde forma giymemesi halinde ise stoperde teknik sorumlu Burak Yılmaz, Daniel Amartey, Omar Colley ve Necip Uysal arasında tercih yapacak.