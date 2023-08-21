Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?

"Fakat, şöyle bir durum var. Bizim görmediğimiz kapalı bir alan var, karanlık bölge, orayı göremiyoruz. Stadyumda kameranın yerleşimi dolayısıyla, topun da amacı kale çizgisini çekmek olduğu için göremiyor. Bizim gördüğümüz açılardan top kale çizgisini geçmemiş. Öncesinde geçip geçmediğiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Hislerim, topun tamamının çizgiyi geçmediği yönünde ama bunu ispat edemem. Elimizde o görüntü yok."