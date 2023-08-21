Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
Beşiktaş, Süper Lig'de ilk puan kaybını 2. haftada yaşadı. Siyah-beyazlılar evinde ağırladığı ligin yeni ekibi Pendikspor ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı. Hakem yorumcuları, Beşiktaş - Pendikspor maçında; Beşiktaş'ın iptal edilen golünü ve Pendikspor'un kazandığı penaltıyı değerlendirdi
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"VAR DEĞERLENDİREMİYOR"
Bahattin Duran: "VAR ülkemizde uygulanmaya başladıktan sonra yan hakemler bayrağı geciktiriyor. Yardımcılara şu tavsiye ediliyor, 'Pozisyon bitip sonuç alınana kadar yardımcı hakem arkadaşlarımız bayraklarını geciktirmeli' deniyor. Yardımcı hakem topun tamamen çizgiyi geçtiğini gördüyse bile bayrağını kaldırmamalı. Neden? Kadir Sağlam da yardımcı hakeme hemen uyup düdük çalsa oyun durmuş olur, Beşiktaş'ın golünü VAR değerlendiremiyor. VAR'ın düzeltebilmesi açısından bayraklar gecikmeli, yardımcı hakem arkadaş buna uymamış. Topun tamamı çizgiyi geçmemiş. Topun tamamı, bizim ekranda gördüğümüz görüntülerde, kale çizgini geçmemiş."
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"Fakat, şöyle bir durum var. Bizim görmediğimiz kapalı bir alan var, karanlık bölge, orayı göremiyoruz. Stadyumda kameranın yerleşimi dolayısıyla, topun da amacı kale çizgisini çekmek olduğu için göremiyor. Bizim gördüğümüz açılardan top kale çizgisini geçmemiş. Öncesinde geçip geçmediğiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Hislerim, topun tamamının çizgiyi geçmediği yönünde ama bunu ispat edemem. Elimizde o görüntü yok."
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Bülent Yıldırım: "Ogün Kamacı, yapmaması gereken bir hatayı yaparak 3. Lig maçıymışcasına emin olmadan hisleriyle bir bayrak çekti. Topun tamamının çizgiyi geçtiğini görmeden, bayrak kaldırmamalısınız. VAR devreye giremiyor. Bir bayrak ile herkes taca çıktı. VAR sisteminde yayındaki bütün kamera açılarına eşit olarak ve anında ulaşma şansı olan VAR, bizim kadar görebiliyor. VAR'da sistem şu, maç görevlisinin vermiş olduğu bir kararı değiştirebilmeniz için aksi yönde kanıt bulup ispat etmeniz gerekir."
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"VAR, çıkıp çıkmadığını ispat edemiyor, maç görevlisinin kararını desteklemek zorunda kalıyor. Hatalı bir bayrak var. Hem futbol anlayışıma, fiziksel olarak topun gidişine göre topun tamamının çıkmış olduğunu düşünmüyorum. Temiz bir gol, yanlış yardımcı hakem tespitiyle iptal edilmiş görünüyor."
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"TAM GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Deniz Çoban: "VAR zaten bence bir açı dışında hiçbir açıya bakmadı, diğer açılar yanıltır. O açıda da çizginin tamamı görülmüyor. Çizginin tamamı görülmediği için 'İptal kararını uygulayabilirsiniz' dedi belli ki. Bu görüntülerden topu tam görmek mümkün değil."
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Fırat Aydınus: "Colley’in iptal edilen golünde yayıncı kuruluşun bize gösterdiği açılara göre yardımcı hakem tam çizgi üzerinde. VAR’ın bu pozisyonu net olarak görebilmesi için korner direğinin oradan bir açıya sahip olması lazım. Topa daha vurulmadan yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Fakat hakemin düdüğü golden önce mi yoksa sonra mı çaldığı da önemli… Yayıncı kuruluşun gösterdiği görüntülere bakarak, hissiyatıma göre topun sahayı tamamen terk etmediğini söyleyebilirim."
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Pendikspor lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Yüzde yüz penaltı. Niye? Çok ince bir dokunuş var. İkinci aşamada uzanan diz rakibin dizine geliyor, ortada top yok bir şey yok. Ceza alanı içinde dikkatli olacaksın."
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Bahattin Duran: "Bu pozisyon, VAR tarafından uyarılmayla birlikte verildi, penaltı kararı doğru."
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Deniz Çoban: "Masuaku diziyle ikinci bir hamle yapıyor. Doğru bir VAR müdahalesiyle penaltı verildi. VAR hakemini tebrik ediyoruz. Doğru bir müdahale. Bu pozisyonun tartışılacak tarafı yok. Penaltı kararı doğru."
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Fırat Aydınus: "Tek bir şey söylüyorum: Kadir Sağlam, uyanıklık yapma. VAR’daki de senin arkadaşın, sahadakiler de senin arkadaşın. Sen bu pozisyonu bu açıdan net bir şekilde görüyorsun. Sadece pozisyonu VAR’a bırakarak uyanıklık yapıyorsun ve VAR’daki hakemin elini taşın altına sokmasına sebebiyet veriyorsun. Pozisyon net penaltı."