GAZİANTEP'TE EKSİKLER

Uzun bir aradan sonra seyircisiyle evinde buluşacak olan Gaziantep ekibinde, Kana Bıyık ve Maxim sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Sagal'ın kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağı Güneydoğu Anadolu temsilcisinde 2 oyuncu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle takımı yalnız bırakacak.