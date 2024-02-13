Beşiktaş'ın deplasman kabusu!
Trendyol Süper Lig'de son olarak Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, son 3 dış saha maçında galibiyet alamazken, gol sevinci de yaşayamadı.
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25’nci haftasında Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
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Siyah beyazlıların deplasmandaki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
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Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 kaybeden Fernando Santos'un öğrencileri, EMS Yapı Sivasspor'a da 1-0 mağlup oldu.
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Bu 3 mücadelelerde kalesindeki 5 gole engel olamayan siyah beyazlı ekip, rakip ağları havalandıramadı.
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Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı futbolcular ligde ilk kez forma şansı buldu. Ernest Muci ve Joe Worrall Kayseri'de 90 dakika sahada kaldı.
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Al-Musrati ise 65'inci dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna girdi.
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Teknik Direktör Fernando Santos 3 futbolcunun performansından memnun kaldı.
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Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerde yavaş yavaş kadroya dönüyor.
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Milot Rashica, Jonas Svensson ve Salih Uçan’ın antrenmanlara çıkması bekleniyor. Vincent Aboubakar’ın durumu ise gözden geçirilecek.
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Afrika Uluslar Kupasından dönen Arthur Masuaku ise Pazartesi oynanacak Tümosan Konyaspor mücadelesinde tekrar formasına kavuşacak.