Real Madrid'de Arda Güler için ayrılık iddiası!
Real Madrid'de sakatlığını atlattıktan sonra istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in İspanyol devinden ayrılacağı iddia edildi.
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Real Madrid dönemine şanssız bir başlangıç yapan ve üst üste sakatlıklar yaşayan Arda Güler, tam olarak iyileşmesine rağmen henüz istediği süreleri bulamadı.
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Ligde genellikle oyuna son bölümde dahil olan 19 yaşındaki milli yıldız hakkında çıkan ayrılık iddialarına bir yenisi daha eklendi.
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Real Madrid'in Girona'yı farklı mağlup ettiği maçta takımına penaltı kazandıran Arda Güler'in gelecek sezon kiralık olarak takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
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İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Alman ekibi Bayer Leverkusen, İngiliz kulübü Tottenham ve İtalyan devi Milan, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
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Haberde, Arda’nın da yeterince forma şansı bulamadığı için kafasının karışık olduğu ifade edildi.
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Real Madrid yönetiminin, Arda’nın az süre almasının gelişimini durduracağı düşüncesi nedeniyle genç oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
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Gelecek yaz gerçekleşmesi beklenen bu transfer hamlesi için öne çıkan takımlar Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Bundesliga’da peri masalı gibi bir sezon geçiren Bayer Leverkusen oldu.
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BRAHIM DIAZ ÖRNEĞİ
Milan'ın da milli futbolcuyu gözünü diken takımlardan biri olduğu ileri sürülürken, Real'in Brahim Diaz örneğini göz önüne alarak İtalyan ekibinden gelecek teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.
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Diaz 3 yıl Milan'da kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon Real Madrid kadrosunda yer bulmuştu.
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İspanyol basını, geçtiğimiz hafta Arda’nın teknik direktör Carlo Ancelotti ile takımdaki geleceğine dair bir görüşme gerçekleştirdiğini yazmıştı.
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Genç yıldız bu görüşmenin ardından Girona maçının son bölümünde oyuna dahil olmuş ve takımına bir de penaltı kazandırmıştı.
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Yaz transfer döneminde astronomik bedelle Fenerbahçe’den ayrılarak Real Madrid’e giden Arda Güler, şu ana kadar sadece 4 maçta forma giyebildi.
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