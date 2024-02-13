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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Arda Güler için ayrılık iddiası! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Arda Güler için ayrılık iddiası!

        Real Madrid'de sakatlığını atlattıktan sonra istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in İspanyol devinden ayrılacağı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 10:43 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:43
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        • 1

          Real Madrid dönemine şanssız bir başlangıç yapan ve üst üste sakatlıklar yaşayan Arda Güler, tam olarak iyileşmesine rağmen henüz istediği süreleri bulamadı.

        • 2

          Ligde genellikle oyuna son bölümde dahil olan 19 yaşındaki milli yıldız hakkında çıkan ayrılık iddialarına bir yenisi daha eklendi.

        • 3

          Real Madrid'in Girona'yı farklı mağlup ettiği maçta takımına penaltı kazandıran Arda Güler'in gelecek sezon kiralık olarak takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

        • 4

          İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Alman ekibi Bayer Leverkusen, İngiliz kulübü Tottenham ve İtalyan devi Milan, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

        • 5

          Haberde, Arda’nın da yeterince forma şansı bulamadığı için kafasının karışık olduğu ifade edildi.

        • 6

          Real Madrid yönetiminin, Arda’nın az süre almasının gelişimini durduracağı düşüncesi nedeniyle genç oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

        • 7

          Gelecek yaz gerçekleşmesi beklenen bu transfer hamlesi için öne çıkan takımlar Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Bundesliga’da peri masalı gibi bir sezon geçiren Bayer Leverkusen oldu.

        • 8

          BRAHIM DIAZ ÖRNEĞİ

          Milan'ın da milli futbolcuyu gözünü diken takımlardan biri olduğu ileri sürülürken, Real'in Brahim Diaz örneğini göz önüne alarak İtalyan ekibinden gelecek teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.

        • 9

          Diaz 3 yıl Milan'da kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon Real Madrid kadrosunda yer bulmuştu.

        • 10

          İspanyol basını, geçtiğimiz hafta Arda’nın teknik direktör Carlo Ancelotti ile takımdaki geleceğine dair bir görüşme gerçekleştirdiğini yazmıştı.

        • 11

          Genç yıldız bu görüşmenin ardından Girona maçının son bölümünde oyuna dahil olmuş ve takımına bir de penaltı kazandırmıştı.

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          Yaz transfer döneminde astronomik bedelle Fenerbahçe’den ayrılarak Real Madrid’e giden Arda Güler, şu ana kadar sadece 4 maçta forma giyebildi.

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