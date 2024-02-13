Son dakika haberi İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
İstanbul Beşiktaş'ta, Ortaköy sahilinde, inşaat çalışması yapılan alanda çökme meydana gelmesi sonucu 2 kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen bir kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen dalgıçlar, denize düşen diğer kişinin cansız bedenine ulaştı
İstanbul'da, Beşiktaş'ın Ortaköy sahilinde denize düşen 2 kişiden biri öldü, diğeri kurtarıldı.
İNŞAAT ALANINDA ÇÖKME YAŞANDI
AA'da yer alan habere göre Ortaköy sahilinde inşaat çalışması yapılan alanda çökme meydana gelmesi sonucu 2 kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekipleri ile dalgıç sevk edildi.
BİR KİŞİ KURTARILDI
Denize düşenlerden biri çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekipler, diğer kişinin kurtarılması için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda denize düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
FORE KAZIK UYGULAMASI YAPILIYORDU
Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Alanın daha önce İSPARK'a ait otopark olarak kullanıldığı, çökmenin fore kazık uygulaması yapılırken yaşandığı öğrenildi.