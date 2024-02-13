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İstanbul'da, Beşiktaş'ın Ortaköy sahilinde denize düşen 2 kişiden biri öldü, diğeri kurtarıldı.

İNŞAAT ALANINDA ÇÖKME YAŞANDI

AA'da yer alan habere göre Ortaköy sahilinde inşaat çalışması yapılan alanda çökme meydana gelmesi sonucu 2 kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekipleri ile dalgıç sevk edildi.

BİR KİŞİ KURTARILDI

Denize düşenlerden biri çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, diğer kişinin kurtarılması için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda denize düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

FORE KAZIK UYGULAMASI YAPILIYORDU

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Alanın daha önce İSPARK'a ait otopark olarak kullanıldığı, çökmenin fore kazık uygulaması yapılırken yaşandığı öğrenildi.