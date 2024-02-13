ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkede Başkan Joe Biden'ın yaşı nedeniyle tartışmalar sürerken, "Hizmet etmeye hazırım." mesajı verdi.

Harris, konuya ilişkin Wall Street Journal'a verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

Muhabir, Harris'a, Biden hakkında yaş tartışmaları olduğunu anımsatarak, kendisinin seçmeni ikna etmesi gerekip gerekmediğini sordu. Harris ise "Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok." ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı Harris, kendisindeki liderlik kapasitesinin diğer insanlar tarafından da görüldüğünü kaydetti.

BIDEN'IN YAŞ TARTIŞMASI

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki işbirliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını açıklamıştı.

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AA'nın haberine göre; Savcı Hur, raporunda, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi." cümlesine yer vermişti.

Ocak 2023'te yapılan iki farklı açıklamada, hem Biden'ın Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, hem de daha sonra evinin bir bölümünde Biden’in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait gizli belgeler bulunduğu bildirilmişti.

Biden ise Hur'un raporuna, "Bana hafızası iyi değil demiş, hafızam iyi durumda. Oğlumun ölüm yılını hatırlamadığım belirtilmiş, buna nasıl cüret ederler, kim bunu unutabilir." ifadeleriyle tepki verdiği basın toplantısında, Gazze ile ilgili bir soruya yanıt verirken, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ile görüştüm" demesi Amerikan kamuoyunda ve medyasında gündem olmuştu.

Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Biden'ın bu cümlesinin yer aldığı video kesitini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Biden başkanlığa uygun değil" yorumlarını yapmıştı.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.