Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Gaziantep Kilis, Adıyaman çevreleri kuvvetli sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli lodos etkili olacak.
Giriş: 13.02.2024 - 07:29 Güncelleme: 13.02.2024 - 08:03
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Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.