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        Haberler Gündem Güncel Ölümden döndü! 17 yaşındaki gencin duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı!

        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı

        Muş'ta, kalbinin pompalama işlevi tamamen duran ve kalp atımları sona eren 17 yaşındaki genç masajla hayata döndürüldükten sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 22:30 Güncelleme: 12.02.2024 - 22:53
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        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki genç, fenalaşınca yakınları tarafından ilçe Devlet Hastanesi Acil'ine getirildi.

        'Kardiyak Arrest' olarak bilinen kalbin pompalama fonksiyonunun durması ve kalp atımının tamamen sona erdiği genç, acil serviste uygulanan kalp masajıyla yaşama döndürüldü.

        Fotoğraf: İHA

        Tekrar nabız alımı sağlanan genç hasta, Bulanık İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Muş Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Tedavisi için çocuk kalp damar cerrahisi ihtiyacı olması sebebiyle 17 yaşındaki gencin Adana Şehir Hastanesi'ne nakline karar verildi.

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        Fotoğraf: İHA

        Muş Havalimanı'na götürülen genç Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen uçak ambulans ile Adana Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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