Belçika'da 'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü: Faymonville

"Bununla gurur duyuyoruz" diyen Georges, köyün Türk olarak anılmasının sebebini şöyle anlattı:

"Bu bir efsane. Türklerin (köy sakinlerinin) ödemek istemediği bir vergi hikayesine dayanıyor. Bu çok eski bir hikaye. Aslında herkes başka yere dayandırıyor. Ama bizim kimliğimizi korumamıza olanak sağladı. Burada her şeyin adı Türk'le başlar."