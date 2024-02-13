Kim şampiyon olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
25. haftanın sonunda 66 puanla zirveye yerleşen Galatasaray, 13 maçın 4'ünü şehir dışında oynayacak. Fenerbahçe ise İstanbul dışına 5 kez çıkacak. Bu sezon evindeki tüm maçlarını kazanan Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe ile olan derbiyi de taraftarı önünde oynayacak
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Ligin 25. haftasında evinde Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyi Galatasaray'a kaptırdı.
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Sarı-Kırmızılılar 66 puanla birinci, Fenerbahçe ise 64 puanla ikinci sırada bulunuyor. Her iki takımın da şampiyonluk için 13 maç kaldı.
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Galatasaray kalan 13 maçının 9'unu İstanbul'da oynayacak. Bu maçların 4'ü İstanbul dışında.
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Fenerbahçe ise 5 kez şehir dışına çıkacak, 8 maçı İstanbul'da oynayacak.
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ASLAN'IN BİR DERBİSİ KALDI
Pazar günü Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, 22 Şubat'ta Prag'a gidecek, mart ayında şehir dışına çıkmayacak. Nisan ayının ortasına kadar Aslan seyahat yapmayacak.
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Alanya ve Adana deplasmanı var. Bu sezon evindeki tüm maçları kazanan ve 30 maçtır Rams Park'ta kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisini taraftarı önünde oynayacak.
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FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHADA FİRE VERİYOR
Bu sezon 11 puan kaybı yapan sarı-lacivertliler ise bunların 9'unu Kadıköy'de yaşadı. Trabzon yenilgisinden sonra sarı-lacivertliler, Galatasaray, Samsun ve Alanya ile evinde berabere kaldı.
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Fenerbahçe'nin gelecek 3 maçının 2'si Rize ve Hatay deplasmanlarında. Bu 2 maçın arasında Kasımpaşa maçı var.
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İŞTE İKİ TAKIMIN KALAN MAÇLARI
GALATASARAY
Ankaragücü (D)
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- 10
Antalya
Beşiktaş (D)
Çaykur Rizespor
- 11
Kasımpaşa (D)
Hatayspor
Alanyaspor (D)
- 12
Pendikspor
Adana Demirspor (D)
Sivasspor
-
- 13
Karagümrük (D)
Fenerbahçe
Konyaspor (D)
- 14
FENERBAHÇE
Çaykur Rizespor (D)
- 15
Kasımpaşa
Hatayspor (D)
Pendikspor
-
- 16
Trabzonspor (D)
Adana Demirspor
Karagümrük (D)
- 17
Sivasspor (D)
Beşiktaş
Konyaspor (D)
- 18
Kayserispor
Galatasaray (D)
İstanbulspor
-
- 19