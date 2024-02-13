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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kim şampiyon olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları - Galatasaray Haberleri

        Kim şampiyon olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

        25. haftanın sonunda 66 puanla zirveye yerleşen Galatasaray, 13 maçın 4'ünü şehir dışında oynayacak. Fenerbahçe ise İstanbul dışına 5 kez çıkacak. Bu sezon evindeki tüm maçlarını kazanan Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe ile olan derbiyi de taraftarı önünde oynayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 10:23 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:23
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        • 1

          Ligin 25. haftasında evinde Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyi Galatasaray'a kaptırdı.

        • 2

          Sarı-Kırmızılılar 66 puanla birinci, Fenerbahçe ise 64 puanla ikinci sırada bulunuyor. Her iki takımın da şampiyonluk için 13 maç kaldı.

        • 3

          Galatasaray kalan 13 maçının 9'unu İstanbul'da oynayacak. Bu maçların 4'ü İstanbul dışında.

        • 4

          Fenerbahçe ise 5 kez şehir dışına çıkacak, 8 maçı İstanbul'da oynayacak.

        • 5

          ASLAN'IN BİR DERBİSİ KALDI

          Pazar günü Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, 22 Şubat'ta Prag'a gidecek, mart ayında şehir dışına çıkmayacak. Nisan ayının ortasına kadar Aslan seyahat yapmayacak.

        • 6

          Alanya ve Adana deplasmanı var. Bu sezon evindeki tüm maçları kazanan ve 30 maçtır Rams Park'ta kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisini taraftarı önünde oynayacak.

        • 7

          FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHADA FİRE VERİYOR

          Bu sezon 11 puan kaybı yapan sarı-lacivertliler ise bunların 9'unu Kadıköy'de yaşadı. Trabzon yenilgisinden sonra sarı-lacivertliler, Galatasaray, Samsun ve Alanya ile evinde berabere kaldı.

        • 8

          Fenerbahçe'nin gelecek 3 maçının 2'si Rize ve Hatay deplasmanlarında. Bu 2 maçın arasında Kasımpaşa maçı var.

        • 9

          İŞTE İKİ TAKIMIN KALAN MAÇLARI

          GALATASARAY

          Ankaragücü (D)

        • 10

          Antalya

          Beşiktaş (D)

          Çaykur Rizespor

        • 11

          Kasımpaşa (D)

          Hatayspor

          Alanyaspor (D)

        • 12

          Pendikspor

          Adana Demirspor (D)

          Sivasspor

        • 13

          Karagümrük (D)

          Fenerbahçe

          Konyaspor (D)

        • 14

          FENERBAHÇE

          Çaykur Rizespor (D)

        • 15

          Kasımpaşa

          Hatayspor (D)

          Pendikspor

        • 16

          Trabzonspor (D)

          Adana Demirspor

          Karagümrük (D)

        • 17

          Sivasspor (D)

          Beşiktaş

          Konyaspor (D)

        • 18

          Kayserispor

          Galatasaray (D)

          İstanbulspor

        • 19
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