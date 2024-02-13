Spor yazarları Beşiktaş'ın Kayserispor mücadelesini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi...
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"YUNANİSTAN'LA YUNANİSTAN OYNADI"
Uğur Meleke: ''Topraktepe ile Hatay’ı 2-1, Rize’yi 4-0 yenen, yine Serdar Hoca etkisinde Karagümrük’ü 3-0’la geçen takım Santos’la nasıl böyle bambaşka bir felsefeye büründü? Bu sorunun yanıtı Santos’un CV’sinde gizli. Yıldızlar topluluğu Portekiz’i bile tutuculaştıran, ilk 15 maçta 9 kez 1-0’lık skorlar alan bir teknik adam Santos. Yunanistan’la da 49 maçın 29’unu 0-0, 1-0 ve 1-1 bitirmiş. Beşiktaş’ı da yavaş yavaş Yunanistan’a benzetiyor zaten. Gerçi dünkü maç özelinde sahada bir değil, iki tane Yunanistan olduğunu da söyleyebiliriz.'' [Hürriyet]
- 2"KIRIK DÖKÜK GOLSÜZ MAÇ"
Attila Gökçe: ''Kayseri'de "kırık dökük" bir maç izledik… Ev sahibi takımın teknik patronu Burak Yılmaz, biliyorsunuz, kalp kırıklığıyla ayrılmıştı Beşiktaş'tan. Günün öteki olayı da Fernando Santos'un yarattığı "hayal kırıklığı" oldu. Portekizli Hoca'dan beklediğimiz dokunuşu yine göremedik. Maça iki yeni, Worrall ve Ernest Muçi ile başlayan, sonradan Al Musrati'yi de oyuna alan Santos, yenileri de eldekileri de taktik bütünlük içinde yeni bir heyecanla oynatamadı. Bu arada kanatlardaki Muleka ve Cenk Tosun, genç santrfor Semih Kılıçsoy da bekleneni veremediler. Bireysel olarak zaman zaman Muçi ve Worrall kalitelerini ortaya koyan ustalıklar sergilediler. Doğal olarak yenilerin ilk maçlarında daha fazlasını vermesi de beklenemezdi.'' [Milliyet]
- 3"MUCI'NİN KALİTESİ BELLİ"
Sinan Vardar: ''Fernando Santos ilk yarıda sağ kanatta görev verdiği Muci'yi asıl mevkii olan sol tarafa aldı. Muci'nin kalitesi belli. Kaleyi gördüğü anda şut atma isteği var. İlerleyen maçlarda birçok golünü izleyeceğiz. İlk maçına göre fazla etkin olmasa da yaptığı çok şık hareketlerle iyi bir futbolcu olduğu gösterdi. Her maç olduğu gibi defansın sigortası yine Necip'ti. Son dakikalarda iyi bir mücadele gösteren Kayserispor'un birkaç tehlikeli atağı kaleci Mert Günok'un ve Beşiktaş defansının gayretiyle önlendi. Sonuçta istenilen gol sesi bir türlü gelmedi ve beraberlik maçın hakkı oldu.'' [Fotomaç]
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- 4"KÖTÜ OYUN BİR PUAN"
İbrahim Yıldız: Cenk, Muleka ve Semih'ten kurulu forvet ya da 3 santrafor sahada var mı yok mu belli değildi. Bunun nedeni orta sahanın verimsiz oluşuydu. Pas oyunu olmayan, üretimin vasatın altında kaldığı bilinçsiz oyun anlayışı rakip ceza alanına girmeyi zorlaştırdı. Forvet oyuncularına olumlu bir top atmak bile güç hale geldi. Şaşırtıcı olan Gedson gibi yetenekli bir oyuncunun aldığı her topu, kaleye götüreceğine sahayı enlemesine oynamasıydı. Orta sahadan top gelmeyince gol umudunu bırakın pozisyona girmek bile hayal oldu açıkçası. Kayserispor'a çok sayıda verilen pozisyon dikkat çekerken, 10 maçtır kazanamayan bir takıma karşı daha enerjik bir oyun çıkaramadılar. Heyecansız, ritimsiz, mücadele gücü zayıf, pozisyon sayısı. Yetersiz, organizasyonsuz maçta Beşiktaş'ın aldığı bir puan başarı olarak düşünülmeli. (Habertürk)
- 5"SANTOS EN KÖTÜ ŞEKİLDE KULLANDI"
Turgay Demir: ''Beşiktaşlılar mutlu olabilirler artık çok iyi bir oyuncuları var. Arnavut genç adam çok özel bir yetenek. Santos onu dün en kötü şekilde kullanmak için elinden geleni yaptı ama buna rağmen Muçi her fırsatta kendini gösterdi. Santos gerçeği görüp Semih ve Muçi'yi önlü arkalı oynatıp kanatlara da iki hızlı oyuncu koyduğu zaman Beşiktaş'ın çok iyi bir hücum hattı olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Yenilerle devam edelim… Worrall tipik bir kesici, havadan iyi ama ayakları için aynı şeyi söylemek zor. Topla fazla oynamazsa kendisi için de, Beşiktaş için de iyi olur. Rakibin en öndeki oyuncusuna göre kimi zaman Worral oynar, kimi zaman Coleley. Bana göre durum bu.'' [Fotomaç]
- 6"SEMİH NEDEN KALEDEN UZAKTA"
Ali Gültiken: ''Golcü oyuncuyu bulmak her zaman önemlidir. Bulduğun futbolcuyu da kaleye en yakın bölgede oynatmak daha da öneml-i dir. Santos bu tür bir oyuncuyu ısrarla neden bu kadar uzakta konumlandırıyor bunu da anlamak mümkün değil. Muçi ilk maçı olmasına rağmen topla buluştuğu zaman dikine oynayan, adam eksiltebilen, şut atabilen bir oyuncu olarak Beşiktaş camiasında olumlu bir beklenti oluşturdu. Adaptasyonu çabuk olacak gibi görünüyor. Worrall ve Al-Musrati'nin de katkılarıyla Beşiktaş biraz daha takım kalitesini artıracak gibi görünüyor. Transfer süreci bitti, bundan sonra sorumluluk Santos'ta.'' [Sabah]
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- 7"MESSI, SUAREZ, RONALDO ZORLANIR"
İlker Yağcıoğlu: ''Ortada Amartey, Gedson ve Muleka bekler Zaynutdinov ve Onur. İleride Messi, Suarez ve Ronaldo olsa gol atmakta zorlanır." [TRT SPOR]
- 8"TRANSFERLER SINIFI GEÇTİ"
Mehmet Özdilek: "Al-Musrati'yi zaten burada tartışmaya gerek yok kalitesini hepimiz biliyoruz. İlk maç özelinde yapılan 3 transferinde sınıfı geçtiğini söyleyebiliriz." [TRT SPOR]
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