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        Haberler Gündem Güncel Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin CHP'den istifa etti! Gürsel Tekin CHP'den neden istifa etti? - Son dakika haberleri

        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

        Eski CHP Milletvekili ve partinin eski genel sekreterlerinden Gürsel Tekin partisinden istifa ettiğini açıkladı. Dün, Esenyurt Belediye Başkan adaylığının kendisine tebliğ edildiği öğrenilen ancak aday gösterilmeyen Tekin açıklamasında, "Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:20
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        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
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        Eski CHP Milletvekili ve partinin eski genel sekreterlerinden Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde adı adaylık için uzun süre konuşulan Tekin'e dün Genel Merkez tarafından Esenyurt Belediye Başkan adaylığının tebliğ edildiği öğrenildi.

        Tekin, Genel Merkez tarafından yapılan bu bilgilendirmeye rağmen aday gösterilmemesinin ardından istifa kararı aldı.

        "LİYAKAT VE EHLİYET YOK"

        Tekin parti yönetimine eleştiriler getirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış, hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, genel merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

        "ACI VE ÜZÜNTÜ VERİCİ"

        Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.

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        Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim."

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