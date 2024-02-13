CHP'de Çankaya ve Kadıköy adayları belli oldu - Son dakika haberleri

CHP'de Çankaya ve Kadıköy adayları belli oldu - Son dakika haberleri

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CHP'nin Ankara'nın Çankaya ilçesi ile İstanbul'da 10 ilçesinde belediye başkan adayları belli oldu. Çankaya'da Hüseyin Can Güner, Kadıköy'de Mesut Kösedağı aday oldu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıda 20 belediye başkan adayı daha belirlendi.

CHP'nin "kalesi" olarak bilinen Ankara'nın Çankaya ilçesinde Hüseyin Can Güner, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde de Mesut Kösedağı aday oldu.

İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE ADAYLAR TAMAM

İstanbul'un 10 ilçesinde belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre; Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu, Beykoz'da Alaattin Köseler, Çekmeköy'de Orhan Çerkez, Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Sarıyer'de Oktay Aksu, Kağıthane'de Tonguç Çoban, Esenyurt'ta Ali Gökmen aday oldu.

DİĞER ADAYLARI

Diğer yandan Mersin'in Akdeniz ilçesinde Nesibe Teker, Adana Çukurova'da Emrah Kozay, Seyhan'da Oya Tekin, Aydın'ın Didim ilçesinde Hatice Gençay aday oldu.

Kars Belediye Başkanlığına Dündar Gültekin, Ordu Belediye Başkanlığına Zekai Sana,

Malatya Belediye Başkanlığına Veli Ağbaba, Kayseri Belediye başkanlığına Murat Molu ve Adıyaman Belediye Başkanlığına Abdurrahman Tutdere aday oldu.