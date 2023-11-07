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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş için Lucescu iddiası! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş için Lucescu iddiası!

        Şenol Güneş'in ardından yoluna Burak Yılmaz'la devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 11:06 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:06
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        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
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        Rumen basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlıların, Dinamo Kiev'den ayrılan Mircea Lucescu ile görüştüğü belirtildi.

        Kariyerine devam etmek istiyor

        Lucescu'nun Dinamo Kiev'den ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerine devam etmek istediği vurgulandı.

        "Beşiktaş'la görüşüyor"

        Rumen gazeteci Decebal Radulescu, "Bir bilgi aldım. Mircea Lucescu, Beşiktaş'la görüşüyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi?" sözlerini kullandı.

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        100. yılda şampiyon oldu

        Mircea Lucescu, daha önce 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Rumen teknik adam, siyah-beyazlıların başında 2003 yılında 100. yıl şampiyonluğu yaşamıştı.

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