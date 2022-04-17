Beşiktaş, Giresun'da ter idmanı yaptı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bulancak İlçe Stadı'nda teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, 45 dakika sürdüğü belirtildi.

CYLE LARIN'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in doğum günü kutlandı.

27 yaşına giren oyuncunun doğum günü, siyah-beyazlıların Giresun'da kamp yaptığı otelde pasta kesilerek kutlanırken, teknik direktör Valerien Ismael, teknik ekip ve futbolcular yeni yaşında tecrübeli isme mutluluk diledi.