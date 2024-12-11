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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Fibabanka: 89 - Bahçeşehir Koleji: 82 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka: 89 - Bahçeşehir Koleji: 82 | MAÇ SONUCU

        BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. haftasında Türk takımlarının karşı karşıya geldiği maçta Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 89-82 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 23:52 Güncelleme: 11.12.2024 - 23:52
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        Beşiktaş Fibabanka hata yapmadı!
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        Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. haftasında evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 89-82 mağlup etti.

        Bu sonuçla siyah-beyazlılar, gruptaki 7. galibiyetini elde etti. Organizasyonda 7 maç sonra kaybeden Bahçeşehir Koleji ise 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.

        Karşılaşmaya orta mesafeden bulduğu basketlerle başlayan Beşiktaş Fibabanka, 3. dakikayı 7-4 önde geçti. Tempolu geçen periyotta skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken siyah-beyazlılar, son bölümdeki basketleriyle ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı.

        İkinci periyoda da pota altından bulduğu sayılarla etkili giren Beşiktaş Fibabanka, Mathews'in dış atış isabetiyle 13. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 37-24. Savunmada ritmini yakalayamayan Bahçeşehir Koleji karşısında peş peş üç sayılık basketler bulan siyah-beyazlılar, 15. dakikada farkı 18 sayıya (43-25) kadar yükseltti. Beşiktaş Fibabanka, soyunma odasına 58-43 üstün girdi.

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        Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya hücumda daha iyi bir başlangıç yaptı. Top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında boyalı alandan peş peşe basketler bulan konuk ekip, 24. dakika biterken farkı 7 sayıya düşürdü: 62-55. Oyun üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji, çeyreğin bitimine 30 saniye kala farkı 2 sayıya (71-69) kadar indirse de ev sahibi takım, Morgan'ın serbest atışlarda 2'de 1 yapmasıyla final periyoduna 72-69 önde gitti.

        Son çeyrekte Sleva'nın basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Fibabanka, 34. dakikayı 78-74 önde bitirdi. Bahçeşehir Koleji karşısında bu periyotta boyalı alanı etkili savunan siyah-beyazlılar, 38. dakikayı 85-78 öne geçti. Kalan sürede art arda top kayıpları yapan rakibi karşısında farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş Fibabanka, maçı 89-82 kazandı.

        Grupta oynanan ilk maçta Beşiktaş'ı 87-66 yenen Bahçeşehir Koleji, ikinci karşılaşmayı 89-82 kaybetmesine rağmen ikili averajda üstünlüğü rakibine kaptırmadı.

        Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel ile siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Serdal Adalı da mücadeleyi saha kenarından takip etti.

        Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

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        Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Manuel Attard (İtalya)

        Beşiktaş Fibabanka: Allman 16, Needham 13, Sleva 9, Martin 10, Kerem Kuthan Konan 2, Mathews 9, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 11, Morgan 17

        Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Massinburg 13, Cavanaugh 9, Bouteille 15, Odiase 20, Egehan Arna, Simonovic 2, Ponitka 9, Furkan Haltalı 3

        1. Periyot: 27-18

        Devre: 58-43

        3. Periyot: 72-69

        4. Periyot: 89-82

        Beş faulle çıkan: 39.44 Morgan (Beşiktaş Fibabanka)

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