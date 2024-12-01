Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş kendi evinde ezeli rakbi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Başkan ve teknik direktör değişikliğinin yaşandığı siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı ile kötü gidişe dur demek istiyor. Sarı-lacivertliler ise Beşiktaş maçı ile zirve takibini sürdürmek istiyor. Dev derbi öncesinde, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih...
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadelede her iki takım da rakibini mağlup edip zirveyle olan takibini sürdürmek istiyor. 360. maçına çıkacak iki takım, ezeli rekabette, Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.
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BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbi beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
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EZELİ REKABETTE 360. MAÇ
Beşiktaş ile Fenerbahçe 360. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.