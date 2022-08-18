DHA

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, hazırlanan parkurda üç grup halinde değişmeli olarak denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.