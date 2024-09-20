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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Beşiktaş- Eyüpspor maçı için geri sayım başladı. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan siyah- beyazlılar, oynadığı futbolla göz kamaştırıyor. Sezon başında İmmobile, Rafa Silva ve Joao Mario gibi yıldız isimleri kadrosuna katan kara- kartalın hedefi şampiyonluk. Öte yandan geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, ligde çıktığı 5 maçta da yenilmedi. Peki, Beşiktaş- Eyüpspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:18
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan siyah- beyazlılar, üçüncü sırada yer alıyor. Arda Turan yönetiminde ligde henüz mağlübiyeti bulunmayan Eyüpspor ise 5. sırada yer alıyor. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Beşiktaş- Eyüpspor maçı 22 Eylül Pazar günü 20.00'de başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

          Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Fernandes, Al- Musrati, Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

        • 5

          EYÜPSPOR MUHTEMEL 11

          Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam

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