Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan siyah- beyazlılar, üçüncü sırada yer alıyor. Arda Turan yönetiminde ligde henüz mağlübiyeti bulunmayan Eyüpspor ise 5. sırada yer alıyor. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...