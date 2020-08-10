Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekibin BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 2 saat sürdü.

Yerli oyuncuların katılımıyla yapılan sezonun ilk antrenmanı, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve şut çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, açma-germe hareketleriyle antrenmanı sonlandırdı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.