Beşiktaş Emlakjet, Marko Simonovic'i transfer etti!

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta iddiasını sürdüren Beşiktaş Emlakjet, uzun rotasyonuna önemli bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Sırp ekibi Kızılyıldız'da forma giyen Karadağlı pivot Marko Simonovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla Adriyatik Ligi’nde 11 maça çıkan 24 yaşındaki basketbolcu, 6.1 sayı ve 3.9 ribaund ortalamaları tutturdu. 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında NBA’de Chicago Bulls formasıyla 16 maça çıkan Karadağlı uzun, 1.4 sayı ve 0.8 ribaund ortalamaları ile oynamıştı. Marko Simonovic, EuroBasket 2022’de Karadağ formasıyla mücadele ederken 8.7 sayı, 4.2 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti.