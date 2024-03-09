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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilişkisi hastalıklı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilişkisi hastalıklı

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilimin dışında kaldıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, "Rakiplerimizin arasındaki ilişki, hastalıklı ilişki olarak geliyor. Bizi kasıtlı olarak içeriye çekmeye çalışıyorlar" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:05 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:05
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        "F.Bahçe ve G.Saray'ın ilişkisi hastalıklı"
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        Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 1. olağan toplantısı, İstanbul Hilton Hotel'de gerçekleştirildi.

        Toplantıda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, çalışmaları hakkında kendilerini sürekli bilgilendirdikleri için Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kuruluna teşekkür etti.

        Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilimin dışında kaldıkları için mutlu olduğunu söyleyen Yamantürk, "Rakiplerimizin arasındaki ilişki, hastalıklı ilişki olarak geliyor. Bunun dışında kaldığımız için mutluyum ve gururluyum. Bizi kasıtlı olarak içeriye çekmeye çalışıyorlar. Hiç cevap vermemek en doğru yol. Futbolun paydaşları futbola büyük zarar veriyor. Bu iş böyle yürümez. Futbolun pastası gün geçtikçe küçülüyor. Buna bir şekilde TFF bir karar verecek. Bu iş böyle gitmez" ifadelerini kullandı.

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