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Beşiktaş, depremzedeler için Azerbaycan'da dostluk maçına çıkacak

Beşiktaş, depremzedelere yardım amacıyla Azerbaycan ekiplerinden Sabah FK ile Bakü'de özel maçta karşılaşacak

Giriş: 02.05.2023 - 18:58 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, depremzedeler için Azerbaycan'da dostluk maçına çıkacak
AA

Beşiktaş, depremzedeler için organize edilen 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah FK ile dostluk maçı yapacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki mücadele 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takımımız, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçında karşılaşacak.

13 Mayıs Cumartesi günü Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 18.00'de başlayacak.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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