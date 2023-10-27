Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yeni formasını tanıttı
Ligin 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Dolmabahçe'de Gaziantep FK'yı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu karşılaşma öncesinde anlamlı bir ürünü tanıttı.
29 Ekim nedeniyle Gaziantep FK maçı biletlerinde büyük bir indirime giden Beşiktaş, Kartal Yuvası mağazalarından bu kez de " 100.Yıl özel" formasını satışa sundu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Cumhuriyet'in bayrak takımı olarak; bayrağımızdan ilham aldığımız kırmızı formamız, şimdi Cumhuriyet'in 100. yılına özel logomuzla! 120 yıllık gurur, Cumhuriyet formamız ile taçlandı.
1923 adet üretildi
Beşiktaş, sadece 1923 adet üretilen, "Cumhuriyet 100.Yıl özel" formasını Kartal Yuvası mağazalarından 1425 TL'ye satışa sundu