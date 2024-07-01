Beşiktaş, Conor Morgan'ı transfer etti

Beşiktaş, 29 yaşındaki basketbolcu Conor Morgan ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten Kanadalı oyuncunun kişisel bilgilerine ve kariyerine değinilerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-2025 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Fibabanka Takımımız, Kanadalı basketbolcu Conor Morgan’ı kadrosuna kattı. Conor Morgan, son olarak EuroCup ekibi London Lions forması giymişti. 3 Ağustos 1994 doğumlu olan Conor Morgan, 2.06 cm boyunda ve uzun forvet pozisyonunda görev almaktadır.

Universtiy of British Columbia’dan mezun olan Morgan, buradaki son sezonunda 19 maçta görev aldı ve 23 sayı, 10.7 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarını yakaladı. 2018 yılında Yeni Zelanda Ligi ekiplerinden Southland Sharks’a transfer olan Conor Morgan, sezonu oynadığı 18 maçta 15.6 sayı, 6.6 ribaund ve 3 asist ortalamalarıyla tamamladı ve burada lig şampiyonluğu yaşadı.

2020-2021 sezonunda da Joventut Badalona forması giymeye devam eden başarılı basketbolcu, sezonu ligde oynadığı 36 maçta 6.6 sayı, 3.3 ribaund ortalamalarıyla; EuroCup’ta parkeye çıktığı 18 maçta ise 8.9 sayı ve 3.3 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

2019-2020 sezonuna da Joventut Badalona’da devam eden Conor Morgan, ligde çıktığı 24 maçta 10 sayı ve 3.8 ribaund; EuroCup’ta çıktığı 15 maçta 8.7 sayı, 3 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.

2021-2022 sezonu başında yine İspanya Ligi ekiplerinden olan MoraBanc Andorra’ya transfer olan Conor Morgan, ligde oynadığı 28 maçta 4.7 sayı ve 2.9 ribaund; EuroCup’ta çıktığı 15 maçta ise 7.5 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarını yakaladı.

2022-2023 sezonuna Polonya Ligi ekiplerinden WKS Slask Wroclaw’da başlayan başarılı basketbolcu, ligde çıktığı 15 maçta 13.1 sayı, 6.3 ribaund ve 1 asist; EuroCup’ta çıktığı 11 maçta ise 10.2 sayı ortalamalarını yakaladı. 2023 yılının şubat ayında ise ligimiz ekiplerinden Bahçeşehir Koleji’ne transfer oldu ve ligde çıktığı 12 maçta 10.8 sayı, 4.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.