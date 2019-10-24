Beşiktaş'ın rakibi Braga

YÖNETİMDEN DOPİNG

Beşiktaş'ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi'nin Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı konuşmada futbolculara söylediği "Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım. Sizden tek ricam artık huzurlu olmanız, bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma güvenmenizdir" sözleri dikkat çekmişti. Çebi ve kurmayları, ilk olarak takımın ve personellerin birikmiş alacaklarını ele alırken ödemelerin başlaması Ümraniye'deki herkesin yüzünü güldürdü.