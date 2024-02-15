Beşiktaş BOA: 104 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 89 MAÇ SONUCU
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 104-89 yendi.
Giriş: 15.02.2024 - 22:40 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:40
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Murat Ciner, Seda Esen, Burak Pehlivan
Beşiktaş: Lazic 12, Evans 22, Elif Bayram 13, Nogic 28, Li 29, Şuğranur Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 16, McCowan 25, Meltem Yıldızhan, Hartley 14, Vanloo 16, Allen 12, Büşra Akbaş 6, Sude Yılmaz
1. Periyot: 35-26
Devre: 66-53
3. Periyot: 86-72