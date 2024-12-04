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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş başkan adayları kimler?

        Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu!

        Beşiktaş Kulübü Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçime gitme kararı aldı. Alınan karar sonrası Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi ve başkan adayları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Beşiktaş'ın mevcut başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 30 gün içinde yeni başkanın seçileceğini duyurdu. Peki, "Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkan adayları kimler?" İşte Beşiktaş başkan adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 19:12 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:05
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        • 1

          Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçiminin yapılacağı tarih belli oldu. Hatırlanacağı gibi Hasan Arat'ın istifası sonrası mayıs ayına kadar Hüseyin Yücel başkanlığında göreve devam edeceğini açıklayan yönetim kurulu, olağanüstü seçim kararı almıştı. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkan adayları kimler? İşte detaylar...

        • 2

          HASAN ARAT BAŞKANLIK GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ!

          Geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş.'deki başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini resmen açıkladı.

        • 3

          BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

          Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü saat 10.00'da yapılacağı bildirildi.

        • 4

          BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

          Beşiktaş'ın mevcut başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 30 gün içinde yeni başkanın seçileceğini duyurdu.

          Beşiktaş'ta şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim Hüseyin Yücel oldu. Daha önce 3 defa başkanlık yarışına giren Serdar Adalı'nın da aday olabileceği belirtiliyor.

        • 5

          GENEL PROGRAMI

          1- Açılış,

          2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,

          3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

          4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,

          5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,

          6- Kapanış.

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