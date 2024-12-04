BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Beşiktaş'ın mevcut başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 30 gün içinde yeni başkanın seçileceğini duyurdu.

Beşiktaş'ta şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim Hüseyin Yücel oldu. Daha önce 3 defa başkanlık yarışına giren Serdar Adalı'nın da aday olabileceği belirtiliyor.