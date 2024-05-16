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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için Roma'da - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için Roma'da

        Beşiktaş Başkanı olan ve aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Hasan Arat, 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için Roma'ya gitti

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        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:54
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        Hasan Arat, 2027 Avrupa Oyunları için Roma'da
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        İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağının açıklanmasının ardından imza töreni de bugün gerçekleşiyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı Spyros Capralos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Âli Kiremitçioğlu'nun da katıldığı imza töreni bugün Roma'da gerçekleşecek.

        Beşiktaş Başkanlığıyla birlikte TMOK Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Hasan Arat da toplantı için Roma'ya gitti.

        2027 Avrupa Oyunları, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na birçok branşta kota verecek.

        Organizasyona 2015 yılında Bakü, 2019'da Minsk, 2023'te ise Krakow ev sahipliği yapmıştı.

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