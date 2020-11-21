Beşiktaş - Başakşehir (CANLI YAYIN) - Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i ağırlıyor.

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19:00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

YEDEKLER: Emre, Erdoğan, Serdar, N'Koudou, Ljajic, Atakan, Kartal, Gökhan, Güven

TEKNİKDİREKTÖR: Sergen Yalçın

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz, Visca, Demba Ba

YEDEKLER: Ahmet, Hasan Ali, Ravil, Pock, Chadli, Azubuike, Giuliano, Mahmut Tekdemir, Kerim Frei, Gulbrandsen

TEKNİKDİREKTÖR: Okan Buruk

MAÇTAN NOTLAR

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.

Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.

ERSİN CEZALI, TOPLAM 7 OYUNCU KADRODA YOK

Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin Destanoğlu, Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyamayacak.

Beşiktaş’ın Başakşehir maçı kadrosunda Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Oğuzhan, Hasic ve cezalı Ersin Destanoğlu yer almadı.

DORUKHAN CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan bu karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

SAVUNMA SIKINTILI

Beşiktaş'ta üst üste birçok oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanması ve bu oyuncuların da bir kısmının savunmada oynaması siyah-beyazlı takımı maç öncesi zor duruma soktu.

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ'IN KABUSU

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi. İki ekip arasında 24'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 24 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 7, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 26 golüne, turuncu-lacivertli ekip 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısındaki iki takım arasındaki maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci devredeki mücadeleyi Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

EVİNDEKİ 12 MAÇTA 4 GALİBİYET

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 12 maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgi aldı. Beşiktaş, evindeki son 8 karşılaşmada ise rakibini 2 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi. İç sahada rakibine 14 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

KUPADA 2 MAÇ

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki kupa eşleşmesi 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi olmuştu.