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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Beşiktaş, Avrupa'da 247. maçını oynayacak - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Avrupa'da 247. maçını oynayacak

        Beşiktaş Avrupa'da 247. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe (yarın) Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:36 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:36
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        Beşiktaş, Avrupa'da 247. maçını oynayacak
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da 247. maçına çıkacak.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.

        Avrupa arenasında 329 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.

        AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ

        Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 125 54 25 46 198 166
        Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
        UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19
        TOPLAM 246 92 49 105 329 376

        FRANSA TEMSİLCİLERİNE KARŞI 11. MAÇINI OYNAYACAK

        Beşiktaş, Fransa ekipleriyle 11. kez karşı karşıya gelecek.

        Siyah-beyazlılar; Olimpik Lyon, Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monaco ve Auxerre ile Avrupa kupalarında 10 kez mücadele etti.

        UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda yapılan bu müsabakaların 4'ünü Beşiktaş kazanırken, 4'ünden Fransa temsilcileri galibiyetle ayrıldı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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        Söz konusu maçlarda 14 kez ağları sarsan siyah-beyazlı ekip, kalesinde de 15 gole engel olamadı.

        ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

        "Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

        FARKLI GALİBİYETLER

        Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

        Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

        Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

        FARKLI MAĞLUBİYETLER

        Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

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        Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

        Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

        Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

        "Kara Kartal", geçen sezon da UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'ye 5-0 kaybetti.

        AVRUPA'DA EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

        Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

        1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

        "Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.

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