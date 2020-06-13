Beşiktaş, koronavirüs nedeniyle verilen aranın bitmesinin ardından Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla seyircisiz oynanacak maçta Vodafone Park tribünlerini siyah-beyazlı taraftarların kartonetleri süsleyecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
BURAK CEZALI!
Beşiktaş maça golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun çıkacak. Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli oyuncu, Akdeniz ekibine karşı forma giyemeyecek.
6 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.
KALEDE FAVORİ ERSİN
Loris Karius'un ayrılığı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalede kime görev vereceği merakla beklenirken Utku Yuvakuran'ın yedek soyunup Ersin Destanoğlu'nun eldivenleri giymesi bekleniyor. Diğer isimler ise şöyle:
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