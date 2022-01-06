Bir de şu var; Bizim oyuncular sürekli yerde yatıyor. En ufak şeyde eller havaya! Dışarı çıkıyor, hemen geri dönüyorlar. Bunlar İngiltere'de, Almanya'da, Avrupa'nın başka ülkesinde oynasalar 5 dakika sahada kalamaz herhalde. Futbolun zevki kaçıyor arkadaş! Ayıptır, bu kadar yatılmaz. Maçın hakemiyle ilgili de şunu söyleyeceğim; zaten oyun olarak kendisini yormayan, düşenin yerden kalkmadığı, temposuz bir maç oynandı. İdare etti…

Bir de şu var; Bizim oyuncular sürekli yerde yatıyor. En ufak şeyde eller havaya! Dışarı çıkıyor, hemen geri dönüyorlar. Bunlar İngiltere'de, Almanya'da, Avrupa'nın başka ülkesinde oynasalar 5 dakika sahada kalamaz herhalde. Futbolun zevki kaçıyor arkadaş! Ayıptır, bu kadar yatılmaz. Maçın hakemiyle ilgili de şunu söyleyeceğim; zaten oyun olarak kendisini yormayan, düşenin yerden kalkmadığı, temposuz bir maç oynandı. İdare etti…