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Son dakika: Beşiktaş - Antalyaspor maçı yazar yorumları (Süper Kupa)

Beşiktaş - Antalyaspor maçı yazar yorumları (Süper Kupa)

Süper Kupa finalinde Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltılarla geçerek kupaya uzandı. Spor yazarları, Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

06.01.2022 - 09:45 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU

    Katar'da öyle bir maç oynanmalıydı ki Katarlı seyircilerin "Bizimkiler bundan daha iyi" dememesi gerekiyordu. İki takımın da iyi futbol oynaması gerekiyordu. Ama ilk yarıya bakıyorsun ortada futboldan eser yok. Maçın hakemi Halil Umut, oyunu oynatmaya çalıştı ama oyuncular buna ayak uydurabildi mi? Hayır… Kendilerini yere atmaktan top oynamadılar. İlk yarıda tatsız oyunda Beşiktaş bir gol buldu. Golü atan Atiba, 39 yaşında… Türkiye Kupası'nın, Süper Kupa'nın gol atan en yaşlı oyuncusu. O golün dışında bir aksiyon yoktu ilk yarıda.

  • Bir de şu var; Bizim oyuncular sürekli yerde yatıyor. En ufak şeyde eller havaya! Dışarı çıkıyor, hemen geri dönüyorlar. Bunlar İngiltere'de, Almanya'da, Avrupa'nın başka ülkesinde oynasalar 5 dakika sahada kalamaz herhalde. Futbolun zevki kaçıyor arkadaş! Ayıptır, bu kadar yatılmaz. Maçın hakemiyle ilgili de şunu söyleyeceğim; zaten oyun olarak kendisini yormayan, düşenin yerden kalkmadığı, temposuz bir maç oynandı. İdare etti…

    Bir de şu var; Bizim oyuncular sürekli yerde yatıyor. En ufak şeyde eller havaya! Dışarı çıkıyor, hemen geri dönüyorlar. Bunlar İngiltere'de, Almanya'da, Avrupa'nın başka ülkesinde oynasalar 5 dakika sahada kalamaz herhalde. Futbolun zevki kaçıyor arkadaş! Ayıptır, bu kadar yatılmaz. Maçın hakemiyle ilgili de şunu söyleyeceğim; zaten oyun olarak kendisini yormayan, düşenin yerden kalkmadığı, temposuz bir maç oynandı. İdare etti…

  • ÖMER ÜRÜNDÜL

    Beşiktaş'ın ciddi eksikleri vardı. Ama geniş kadroya sahip olduklarından bu şartlarda da sahaya geçerli bir 11 çıkardılar. Antalyaspor'un sınırlı kadrosu olduğundan defansın sigortası Naldo ve geçiş oyunlarının en önemli sprinteri Fredy'nin yokluğu handikaptı. Bir de buna Nuri Şahin'in yanlış takım tertibi eklendi. Orta sahaya ağırlık vereceğine Naldo'nun yokluğunda Eren'le üçlü defansla devam etmek istedi. Amilton ve Mukairu'yu da kulübede tutunca ilk yarıda Beşiktaş oyunun hakimiydi.

  • Atiba, Pjanic ve Josef'ten kurulu deneyimli ve kaliteli orta saha, Antalya orta sahasına büyük üstünlük kurunca Beşiktaş adeta ilk yarıyı tek kale oynadı. Golü buldular, rakibe de pozisyon vermediler. Nuri Şahin ikinci yarıya hatasını düzelterek başladı. Eren'i çıkarıp Mukairu'yu aldı ve dörtlü defansa döndü. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki orta saha üstünlüğüne son verdi. Bu yarıda önce karşılıklı ataklar vardı. Sonra Larin işi bitirecek ikinci golü net pozisyonda kaçırdı. Artan Antalya baskısıyla skora denge geldi. Sonra tempo düştü, maç uzatmalara gitti ve iş penaltılara kaldı. Atiba bu sezonun en iyi oyununu oynadı.

     

  • ALİ GÜLTİKEN

    Maçın normal süresinin iki yarısında da farklı oyunlar vardı. İlk devre Beşiktaş'ın, ikinci yarı Antalyaspor'un istediği şekilde geçti. Atiba yine yarattığı farkla hem saygıyı hem de alkışı hak etti. Kolay değil çöl ikliminde çok farklı değişebilen ısı derecelerinde bu performansları ortaya koyabilmek büyük bir iş. Her iki takımı da kutlamak gerekiyor.

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