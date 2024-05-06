Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır!

REKLAM advertisement1

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında yarın sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürerken antrenmanı Asbaşkan Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba izledi.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi. REKLAM

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında, yarın saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.