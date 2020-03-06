06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bu akşam başlıyor, Beşiktaş - Ankaragücü'nü konuk ediyor. Abdullah Avcı'dan sonra teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getiren ve yeni hocasının yönetiminde oynadığı futbolla göz dolduran Beşiktaş, Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Mustafa Reşit Akçay'ın teknik direktörlüğünde çıkış yakalayan ve son 5 haftada 7 puan alan Ankaragücü ise son iki haftadaki mağlubiyet serisini sona erdirerek kümede kalma savaşında önemli bir 3 puan elde etmenin peşinde.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ
SAAT: 20.00
HAKEM:
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN SPORTS 1
BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak
ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Sedat, Rodrigues, Orgill
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplayarak tırmanışa geçen siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet ve moral arayacak. Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.
KARTAL EVİNDE ZORLANIYOR
Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi.
DERBİ ÖNCESİ 6 FUTBOLCU SINIRDA!
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, bu karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
DOUGLAS VE DORUKHAN YOK!
Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlanarak sezonu kapayan Douglas, Ankaragücü karşısında sahada olamayacak. Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de karşılaşmada görev alamayacak.
102. RANDEVU
Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 102. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka golsüz sona erdi.
ANKARAGÜCÜ KAZANMAKTA ZORLANIYOR
MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor.
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 23 maçta Beşiktaş 18 galibiyet aldı, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamada, başkent temsilcisi bu sürede sadece bir kez kazanabildi. MKE Ankaragücü, söz konusu süre içindeki tek galibiyetini 13 Şubat 2011 tarihinde evindeki maçta 1-0'lık skorla aldı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, evindeki 50 maçın 41'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi.
Evindeki son 11 randevuda rakibini puansız gönderen Beşiktaş, sahasında attığı toplam 109 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.
VODAFONE PARK
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