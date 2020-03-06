Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılarda oyuna 78. dakikada dahil olan Adem Ljajic, 88. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Ljajic'in golden sonraki gol sevinci ise dikkat çekti.

88. dakikada oynanırken topla ceza sahası dışında bulunan yıldız futbolcu topu düzelttikten sonra sol ayağıyla uzak köşeye harika bir vuruş yaparak skoru 2-0'a getirdi. Bir süredir eleştirilen Ljajic golden sonra kulaklarını kapatarak sevinç yaşadı. Ljajic'in bu gol sevinci, Oğuzhan Özyakup'un bir gol sevincine benzetildi.

Beşiktaş, Ağustos 2018'deki Partizan maçının 45. dakikasında gol attıktan sonra kulaklarını kapatarak sevinmişti.