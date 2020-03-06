Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Ankaragücü'nü ağırlayan Beşiktaş, yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü es geçmedi. Mücadele öncesinde ısınmada cinayete kurban kadınların isimlerinin olduğu tişörtler giyen Beşiktaşlı futbolcular, birlikte poz da verdi.

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda "Eşitsizliğe Karşı Defanstayız" etiketi bulunurken "Cinayete kurban giden ve eşitsizliğe uğrayan tüm kadınlar için sahadayız" ifadeleri yer aldı.