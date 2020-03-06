Beşiktaş, Süper Lig2in 25. haftasında Ankaragücü'nü konuk ederken teknik direktör Sergen Yalçın 22. dakikada sarı kart gördü. Sol taç çizgisi üzerinde N'koudou ile Orgill ikili mücadeleye girerken pozisyon sonrasında Kevin-Prince Boateng, Orgill'e tepki gösterdi. Orgill'in de karşılık vermesi sonrasında bu kez Sergen Yalçın ile Orgill arasında gerilim yaşandı. Hakem Arda Kardeşler hem Sergen Yalçın'a hem de Orgill'e sarı kart gösterdi.

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