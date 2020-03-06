Burak Yılmaz, EURO 2020 öncesinde performansını zirveye çıkarıyor! Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü konuk ederken siyah-beyazlılar henüz 6. dakikada 1-0 öne geçti. Atiba'nın düşürüldüğü pozisyon sonrasında hakem Arda Kardeşler penaltı verirken topun başına geçen Burak Yılmaz, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti.

Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golünü atan Burak ayrıca son 7 maçında 7 gole doğrudan katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte forma giydiği maçlarda 6 gol atarken 1 de asist yaptı. Göztepe, Rizespor, Gaziantep, Alanyaspor (2) Ankaragücü maçlarında rakip fileleri havalandıran Burak, Trabzonspor maçında ise asist yaptı. Tecrübeli oyuncu sadece Başakşehir maçını boş geçti.

SERGEN YALÇIN'LA KENDİNİ BULDU!

Burak bu sezonki gol sayısını ise 11'e yükseltti. 34 yaşındaki futbolcu ligin ilk devresinde sakatlıklarla boğuşurken oynadığı maçlarda ise eleştiriler toplamıştı. Burak, Sergen Yalçın'ın göreve geldiği günden bu yana performansını artırmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncu ligin ilk yarısında sadece 4 maçta gol atabilmişti.

Milli Takım'ın EURO 2020 öncesinde Cenk Tosun'dan gelen kötü haber sonrasında Burak Yılmaz'ın performansı kritik nokta olmuştu. Dizinden ameliyat olacak Cenk Tosun, sahalardan 6-9 ay uzak kalacakken ay-yıldızlı forma için en ciddi aday olarak Burak Yılmaz kalmıştı.