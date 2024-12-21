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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Beşiktaş-Alanya maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş-Alanya maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:40
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        Beşiktaş-Alanya maçının VAR'ı açıklandı
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        Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Alanyaspor’u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. Müsabakada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Bahtiyar Birinci görev alacak.

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