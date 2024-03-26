Beşiktaş'a sakatlardan iyi haber

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Beşiktaş, mili maçlar için lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, bu süreci sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisi açısından iyi değerlendirdi.

Yaklaşık 3 haftadır sakatlığı bulunan Al-Musrati takımla çalışmalara başladı. Libyalı futbolcu, Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Al-Musrati'nin yanı sıra Daniel Amartey de sakatlığını atlattı. Ganalı futbolcu, ayak bileğindeki ağrı sebebiyle dinlendiriliyordu.

Salih Uçan'ın da bu hafta içinde topla çalışmalara başlaması bekleniyor. Deneyimli oyuncu da yaklaşık 1 aydır formasından uzak.

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir görev yapamayan Alex Oxlade-Chamberlain ise takıma katılmak için gün sayıyor. İngiliz orta saha oyuncusunun, Nisan ayının başında İstanbul'a gelerek antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Siyah beyazlılarda, Amir Hadziahmetovic ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları sürüyor. Lisansı askıya alınan Bosna hersekli futbolcu, bu sezon forma giyemeyecek. Tayfur Bingöl ise Nisan ayının sonunda topla çalışmalara başlayacak.