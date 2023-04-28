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Beşiktaş'a Onur Bulut müjdesi! UÇK, Kayserispor'u haksız buldu

Beşiktaş ile Kayserispor arasında krize neden olan ve TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşınan Onur Bulut transferi hakkında karar verildi. Kurul, Kayserispor'un açtığı davada Onur Bulut'u haklı buldu. Kayserispor ise karara itiraz ederek Tahkim Kurulu'na başvuracak.

Giriş: 28.04.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'a Onur Bulut müjdesi! UÇK, Kayserispor'u haksız buldu

Beşiktaş ile Kayserispor arasında mahkemeye taşınan Onur Bulut transferi çözüme kavuştu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Kayserispor'un, Onur Bulut'a açtığı davada futbolcuyu haklı buldu.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki milli oyuncu için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği ifade edildi.

KAYSERİSPOR TAHKİM'E GİDİYOR

Kayserispor, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bu kararına itiraz ederek Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'ye transferi ile alakalı olarak TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda açmış olduğumuz dava kurul tarafından reddedilmiştir. Maddi gerçeklikten uzak ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bu karara karşı, süresi içinde TFF Tahkim Kurulu'na müracaat edilecektir. TFF Yargılama süreci ardından verilen kararların adli denetim süreci de (İstinaf ve Yargıtay yolu) olacaktır. İlk derece mahiyetindeki bu hukuki süreç henüz tamamlanmamış olup, sürece ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut, kulübün kendisine transfer için izin verdiğini belirterek, ara transfer döneminde Beşiktaş'a imza atmıştı. Kayserispor ise Onur'un sözleşmesinin devam ettiğini ve Beşiktaş'a transferinin hukuka aykırı olduğunu belirterek konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımıştı.

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