Beşiktaş'a karşı hat-trick yapan Kasımpaşalı Nuno da Costa ilki başardı!

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Paşa, bu sonuçla birlikte tarihinde 3. kez Beşiktaş deplasmanında 3 golle kazandı. Daha önce Kasımpaşa, ligde 2012-2013 sezonunun 26. haftasında 3-1, 2021-2022 sezonunun 34. haftasında ise 3-0’lık skorla galip gelmişti. Siyah-beyazlılar karşısında attığı 3 golle yıldızlaşan 32 yaşındaki futbolcu Nuno Da Costa, kariyerindeki ilk hat-trick başarısına Beşiktaş mücadelesinde imza attı.

DA COSTA'DAN 6 GOL, 3 ASİST

Sezon başında Fransa 2. Lig ekiplerinden Auxerre’den kadroya katılan Yeşil Burun Adalı futbolcu Nuno Da Costa, Süper Lig’de önemli bir istatistiğe imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı. Da Costa, ligde bu sezon Kayserispor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor karşısında 1’er, Beşiktaş karşısında ise 3 kez gol sevinci yaşadı. Alanyaspor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor maçlarında ise 1’er kez gol pası verdi.