Beşiktaş'a Immobile'den kötü haber!
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta, golcü oyuncu Ciro Immobile sakatlanarak oyundan çıktı.
Giriş: 02.11.2024 - 20:21 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:22
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile, devre arasında oyundan çıktı. İtalyan golcünün ağrıları nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.
Beşiktaş'ta Immobile yerine ikinci yarının başında Mustafa Erhan Hekimoğlu, oyuna dahil oldu.
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