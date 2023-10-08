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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş: 2 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş: 2 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda goller 7. dakikada Vincent Aboubakar ve 90. dakikada Ghezzal'dan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:06
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        Trendyol Süper Lig'in 8 haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

        Beşiktaş'ta goller 7. dakikada Aboubakar ve 90. dakikada Ghezzal'dan geldi.

        Bu sonuçla beraber Beşiktaş puanını 16'ya yükseltirken, İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.

        Milli ara sonrası Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak. İstanbulspor ise evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

        TAYFUR BİNGÖL LİGDE İLK KEZ KADRODA

        Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, İstanbulspor maçının kadrosuna dahil edildi. Perşembe günü Lugona ile oynanan Konferans Ligi maçının kadrosuna da alınan Tayfur, o maçta görev yapmamıştı. 30 yaşındaki oyuncu, ligde ilk kez bir maç kadrosunda kendisine yer bulabildi.

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        BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ KARŞILAŞMAYI TAKİP ETMEDİ

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor karşılaşmasını stadyumdan takip etmedi.

        Beşiktaş'ta Lugano mağlubiyetinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü toplanmış ve bu toplantıdan olağanüstü kongre kararı çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde resmi site üzerinden olağanüstü kongre kararı açıklanırken, başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

        YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

        Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Kale arkası tribünde başlayan 'Yönetim istifa' tezahüratlarının ardından stadyum hoparlörlerinde çalan müzik sesinin açılması dikkatlerden kaçmadı.

        OYUNCULARA ISLIKLI PROTESTO, ABOUBAKAR'A ALKIŞ

        Karşılaşma öncesinde Beşiktaş kadrosu açıklanırken, taraftarlar oyuncuları ıslıklarla protesto etti. Siyah-beyazlı ekipte, iç sahada oynanan karşılaşmalarda maç öncesinde ilk 11'ler stat hoparlöründe anons edilir, taraftarlar da oyunculara alkışlarla destek olurdu. İstanbulspor mücadelesi öncesinde bunun tam tersi yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin ilk 11'i anons edilirken stadyumda bu kez alkışlar değil, ıslıklar yükseldi. İlk 11'de yer alan oyunculardan sadece Aboubakar'ın ismi anons edilirken taraftarlar alkışlarla destek oldu.

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        İLK 5 DAKİKA TEZAHÜRAT YAPILMADI, TARAFTAR SIRTINI DÖNDÜ

        Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasını tezahürat yapmadan geçirdi.

        Beşiktaş taraftarları, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasında tezahürat yapmama kararı almıştı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte tribünler sessizliğe büründü. Taraftarlar, ilk dakikalarda sahaya sırtlarını dönerek takıma tepki gösterdiler. Öte yandan karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcular alkışlarla taraftarlara doğru yönelirken, tribünlerden ıslıklarla protesto edildi. Taraftarlar mücadele öncesinde `O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese´ şeklinde bir süre tempo tuttu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasıyla kontrol ettiği topu şık bir şekilde önüne alan Aboubakar, ceza sahası içi sağ çaprazdan dönerek yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        21. dakikada siyah-beyazlı takım önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Hadziahmetovic'in soldan ortasında arka direkte Chamberlain'in uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

        52. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Ndao'nun pasında Ali Yaşar'ın ceza yayının solundan bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

        58. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yaptığı VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Loshaj'dan döndü. Bu oyuncunun topa koluyla temas ettiğine karar veren hakem Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, topun Loshaj'ın karnına temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

        76. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ghezzal'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top, kaleci Jensen'den döndü. Pozisyonun devamında Onur Bulut'un altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından Onur Bulut'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

        87. dakikada siyah-beyazlı takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Muammer Sarıkaya ile girdiği ikili mücadelede Cenk Tosun'un yerde kalması üzerine hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 90. dakikada topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

        Beşiktaş karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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