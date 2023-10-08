Beşiktaş: 2 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 8 haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

Beşiktaş'ta goller 7. dakikada Aboubakar ve 90. dakikada Ghezzal'dan geldi.

Bu sonuçla beraber Beşiktaş puanını 16'ya yükseltirken, İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak. İstanbulspor ise evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

TAYFUR BİNGÖL LİGDE İLK KEZ KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, İstanbulspor maçının kadrosuna dahil edildi. Perşembe günü Lugona ile oynanan Konferans Ligi maçının kadrosuna da alınan Tayfur, o maçta görev yapmamıştı. 30 yaşındaki oyuncu, ligde ilk kez bir maç kadrosunda kendisine yer bulabildi.

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BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ KARŞILAŞMAYI TAKİP ETMEDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor karşılaşmasını stadyumdan takip etmedi.

Beşiktaş'ta Lugano mağlubiyetinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü toplanmış ve bu toplantıdan olağanüstü kongre kararı çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde resmi site üzerinden olağanüstü kongre kararı açıklanırken, başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.