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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş 17. final için sahaya çıkacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş 17. final için sahaya çıkacak

        Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanşında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, tarihinde 17'nci kez finale kalmak için mücadele verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:04
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        • 1

          Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

        • 2

          Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.

        • 3

          Beşiktaş, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi.

        • 4

          1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

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